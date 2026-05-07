Çorum FK Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Canlı yayınlanıyor

Çorum Keçiörengücü maçı hangi kanalda canlı yayın detayları belli oldu.. Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur mücadelesinde Çorum FK ile Keçiörengücü bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak kritik karşılaşmada kazanan ekip yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK, taraftarı önünde avantajını kullanmak isterken, sezonun son bölümünde aldığı sonuçlarla play-off hattına tutunan Keçiörengücü deplasmanda tur arayacak. Çorum FK Keçiörengücü maçı canlı yayınlanacak. Çorum FK - Keçiörengücü nerede izlenir? İşte Çorum FK Keçiörengücü canlı maç yayın bilgileri…

Çorum FK Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Canlı yayınlanıyor
Trendyol 1. Lig’de Süper Lig yarışının en kritik eşleşmelerinden biri bu akşam Çorum’da oynanacak. Normal sezonda iki kez karşı karşıya gelen Çorum FK ile Keçiörengücü, bu kez play-off turunda kozlarını paylaşacak.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışında Çorum FK ile Keçiörengücü, play-off turunda Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Çorum Keçiören hangi kanalda? Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çorum Keçiörengücü hangi kanalda? Normal sezonu 4. sırada bitiren Çorum FK saha avantajına sahipken, 7. sırada bitiren Keçiörengücü play-off bileti aldı.
Çorum FK Keçiören maçı hangi kanalda? Ligde oynanan iki maçı da Çorum FK kazandı.
Çorum Keçiörengücü maçı tek maç mı, hangi kanalda? Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Çorumspor maçı hangi kanalda? Çorum FK, normal sezonda 38 karşılaşmada 73 gol kaydetti ve 1.9 gol ortalaması yakaladı.
Keçiörengücü'nde Francis Ezeh, Mame Biram Diouf ve Junior Fernandes dikkat çeken isimler arasında.
ÇORUM FK KEÇİÖRENGÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Arca Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, bu akşam saat 20.00’de Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşma öncesinde Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Çorum FK, play-off etabına saha avantajıyla başlıyor. Sezonu 7. sırada tamamlayan Keçiörengücü ise son haftalarda aldığı sonuçlarla play-off bileti aldı. İki takım arasında ligde oynanan maçların ikisini de Çorum FK kazandı. Çorum temsilcisi deplasmandaki mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, sahasında oynadığı karşılaşmayı da 1-0 tamamladı.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Çorum FK, normal sezonda oynadığı 38 karşılaşmada 73 gol kaydetti. Maç başına 1.9 gol ortalaması yakalayan kırmızı-siyahlı ekip, savunmada ise 43 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Takımın hücum hattında Braian Samudio ile Mame Thiam sezon boyunca 9’ar gole katkı verdi. Orta sahada Pedrinho takımın oyun organizasyonunda önemli rol üstlendi.

Keçiörengücü ise teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde özellikle hızlı hücumlarla rakip savunmalara karşı etkili bir oyun sergiledi. Ankara temsilcisinde Francis Ezeh, Mame Biram Diouf ve Junior Fernandes takımın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. İki ekip arasında oynanan son 8 resmi maçta Çorum FK 6 galibiyet aldı, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve Keçiörengücü sahadan 1 kez galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda karşılaşma başına yaklaşık 3 ila 3.5 gol ortalaması oluştu.

ÇORUM KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Keçiörengücü arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşması TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi uydu yayını üzerinden ve dijital platformlardan takip edebilecek.

TRT Spor’un güncel frekans bilgileri de belli oldu. TÜRKSAT 3A (42E) uydusu üzerinden 11.096 frekans, yatay polarizasyon (H), 30000 sembol ve 5/6 FEC değerleriyle yayın alınabiliyor. Karşılaşma ayrıca TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerindeki canlı yayın bölümü üzerinden de izlenebilecek.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ NEREDE İZLENİR?

Play-off karşılaşmasını stadyumdan takip edecek taraftarlar, saat 20.00’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede tribündeki yerini alacak. Çorum FK, normal sezonda iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekici bir performans sergiledi ve taraftarı önünde önemli galibiyetler elde etti.

Karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT Spor ve beIN Sports 2 yayınları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek. TRT Spor’un internet yayını üzerinden de mücadeleye erişim sağlanabilecek. Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı karşılaşmada kazanan takım play-off yarı finaline yükselecek.

