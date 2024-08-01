Çorum’da gelen zam sonrası ekmek fiyatı 10 TL oldu

01 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:33

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek gramajı ve fiyatında düzenlemeye giderken fiyatlar arttı. 3 Ağustos itibarıyla geçerli olacak ekmek fiyatları belli oldu.

ÇORUM EKMEK FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Ekmek fiyatlarına gelen zam sonrasında fiyat 10 TL'ye çıkarken 3 Ağustos itibarıyla uygulanacak. Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine ÇESOB tarafından alınan kararın Çorum Valiliği’nce kabul edilmesinin ardından fırınlarda 1 Ağustos’tan itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı arttı.

ÇORUM'DA HALK EKMEK FİYATI KAÇ TL OLDU 2024?

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk ekmeklerin 200 gramdan 210 grama yükseldiğini ve 7.5 TL'den satılacağını açıkladı.

Yeni ücret 3 Ağustos itibarıyla geçerli olurken “Biz öncelikle halkımızı düşünerek bir yıldır ekmek fiyatlarında artış yapmadık. Gelinen süreçte yine halkımızın menfaatleri doğrultusunda piyasa fiyatının altında ve daha yüksek gramajla halkımıza ekmek arzımıza devam etmiş olacağız" ifadeleri kullanıldı.

ÇORUM'DA HANGİ FIRINLARDA EKMEK 5 TL OLDU?

Ekmek fiyatlarına gelen zam sonrası fiyat 10 TL'ye çıkarken Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen karar ile ihtiyaç sahipleri 5 TL'den alabilecke.