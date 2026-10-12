Uzun bir sürenin ardından TGRT Haber takipçileriyle buluşan "Çözen Kazanır" yarışmasında hafta sonu heyecanı yaşandı. Yeni formatıyla yarışma tutkunlarının karşısına çıkan Çözen Kazanır’da yarışmacılar cumartesi ve pazar günü düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. “Çözen Kazanır” yarışmasında sadece soruları doğru cevap vermek yeterli olmazken en hızlı olan isim kazandı. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken dereceye girenler ise bir sonraki gün belli oluyor. İşte, Çözen Kazanır 10-11 Ekim hafta sonu kazananları…

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HABERİN ÖZETİ Çözen Kazanır sonuçları (10-11 Ekim) İşte ilk 10’a giren isimler TGRT Haber'in uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan yarışması 'Çözen Kazanır' hafta sonu heyecanı yaşattı. Yarışmada soruları doğru cevaplamanın yanı sıra en hızlı olmak da kazandırıyor. Yarışmacılar elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken, dereceye girenler bir sonraki gün belli oluyor. Çözen Kazanır sonuçları tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor. Yarışmaya katılmak için tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmak gerekiyor. Her gün 1 defa yarışılabilen yarışmada, 15 soru yöneltiliyor ve en kısa sürede doğru cevaplamak gerekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilerek en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı 5.000 TL para ödülü kazanıyor.

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI (3-4 EKİM) AÇIKLANDI

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimler saat 10.00’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor. Dereceye giren isimler tgrthaber.com üzerinden veya sosyal medya hesaplarından listeyi görüntüleyebilirler.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTA SONU PARA ÖDÜLÜ 5.000 TL

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ₺1.000 para ödülü kazanır.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilir. İki gün sonunda en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı ₺5.000 para ödülü kazanır.