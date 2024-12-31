Çözen Kazanır yeni yıla özel Ariş pırlanta kolye ödülü veriyor! 31 Aralık Salı TGRT Haber Çözen Kazanır'a nasıl katılınır?

31 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:09

Alper Altun'un sunumuyla hafta içi her gün TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır çeşitli ödüller vermeye devam ediyor. 21.00'de başlayan yarışmaya QR kodu veya online olarak katılarak ıPhone 15, 5 bin TL para ödülü ve yeni yıla özel Ariş pırlanta ödüllerini kazanabilirsiniz. 31 Aralık Ariş pırlanta kolye sahibi olmak isteyenler Çözen Kazanır'a nasıl katılabileceğini araştırdı. Yarışma bu akşama özel yeni ödüller sunuyor.

Son zamanların en sevilen yarışma programlarından biri olan Çözen Kazanır birbirinden güzel ödüller sunmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 21.00'de izleyici ile buluşan yarışmada 31 Aralık yeni yıla özel Ariş pırlanta hediye edilecek.

QR kod veya internet sitesi üzerinden giriş yapmanızın ardından yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz.

ÇÖZEN KAZANIR ARİŞ PIRLANTA NASIL KAZANILIR?

TGRT Haber​ kanalının sevilen programı Çözen Kazanır yeni yıla özel Ariş Pırlanta’dan Tektaş Effect Kolye, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye ise 1.000 TL nakit para ödülü veriyor.

Eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Tektaş Effect Kolye sahibi olmak için bu akşam yayınlanacak olan yarışmaya katılmalısınız. Yarışma bu akşam 21.00'de TGRT Haber'de başlayacak.

ÇÖZEN KAZANIR'A NASIL KATILIRIM, NEREDEN?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına SMS ile, e- mail ile ve Google hesabı ile giriş yapabilirsiniz. Katılım linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan "SMS ile giriş yap, Email ile giriş yap, Google ile giriş yap" seçeneklerinden birini tercih ettikten sonra istenilen bilgileri ekleyiniz.

Ardından yarışmaya katılım sağlama işlemleriniz tamamlanmış olacak. TGRT Haber ekranlarında yer alan QR kodu ile de yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz.

Ekranda yer alan QR kodunu telefon kameranız aracılığıyla okuttuktan sonra giriş ekranı karşınıza çıkacaktır.

ÇÖZEN KAZANIR GİRİŞ YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÇÖZEN KAZANIR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TGRT Haber ekranlarının sevilen programı Çözen Kazanır hafta içi her akşam saat 21.00’da izleyicisi ile buluşuyor. Alper Altun​'un eğlenceli sunumu ile keyifli anlar geçirirken bir yandan da ödüller kazanabileceğiniz Çözen Kazanır her gün farklı ödülleri sizlere sunmaya devam ediyor.

Canlı olarak Çözen Kazanır YouTube kanalından veya TGRT Haber ekranlarından izleyebileceğiniz programa katılarak birçok ödülün sahibi olabilirsiniz.

ÇÖZEN KAZANIR HANGİ KANALDA?

Alper Altun'un sunumuyla ekranlara gelen Çözen Kazanır her gün ödüller vererek yayın akışında yer almaya devam ediyor. Her gün 5 bin TL’lik hediye, iPhone 15 ve birçok hediye sunan program TGRT Haber ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Programı canlı izlemek için TGRT Haber kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Binlerce ödül seçeneği olan Çözen Kazanır'ı izlemek için TGRT Haber TV YouTube kanalını da ziyaret edebilirsiniz.

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Son zamanların en sevilen ve aktif katılım sağlanan programlarından biri olan Çözen Kazanır'da heyecan sürüyor. Hafta içi her gün 21.00'de başlayan yarışmaya online olarak katılarak çeşitli ödüllerin sahibi olabilirsiniz. İlk 10. olan kişilerin listesi ve cevap anahtarları tgrthaber.com ve Çözen Kazanır Instagram, X hesaplarından 21.30'da paylaşılıyor.

ÇÖZEN KAZANIR ÖDÜLLERİ NELER?

TGRT Haber kanalında yayınlanan Çözen Kazanır'da her gün çeşitli ürünler veriliyor. Programda kazananlar 5 bin TL para ödülünün dışında ıPhone 15 sahibi de olabiliyor. Yarışmanın geçtiğimiz günlerde sunduğu ödüllerden bir tanesi de Puffy Yatak’tan hediye çeki olmuştu. Birinciye Puffy Yatak’tan web sitesinde geçerli 5.000 TL değerinde hediye çeki, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye ise 1.000 TL nakit para ödülü kazanma şansı sunuldu.

31 Aralık Salı yeni yıla özel ise Ariş Pırlanta’dan Tektaş Effect Kolye, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye ise 1.000 TL nakit para ödülü verilecek.

ÇÖZEN KAZANIR NASIL OYNANIR?

Toplamda 15 sorunun yer aldığı programa giriş yapmanızın ardından ekrana sorular yansıyacaktır. 5 saniye süre verilirken en kısa sürede doğru cevabı vermeniz gerekiyor. En hızlı ve doğru cevap veren yarışmacılar ise ilk 10'da yer alması halinde birçok ürüne sahip olabilecek.

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