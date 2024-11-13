Cristian Medina kimdir? Fenerbahçe’den ilk transfer hamlesi
Fenerbahçe’nin Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı 15 milyon dolar bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı iddia edildi. Cristian Medina'nın kariyeri merak konusu oldu.
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de oklar Boca Juniors forması giyen Cristian Medina’yı işaret ediyor.
Daha önce oyuncu ile anlaşma sağlandığı ancak kulüp ile anlaşılamadığı iddia edilmişti.
CRİSTİAN MEDİNA BONSERVİSİ NE KADAR?
Sarı lacivertliler daha önce Cristian Medina konusunda anlaşma sağlayamamış Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Son olarak Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferini bitirdiği ve bonservisine 15 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi.
Arjantinli oyuncuyla bonus kazançlar hariç yıllık 1,5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı belirtildi.
CRİSTİAN MEDİNA KİMDİR?
Arjantinli orta saha oyuncusu 1 Haziran 2002 tarihinde Moreno’da dünyaya geldi.
Kariyerine Rayo de Malaver altyapısında başlayan Medina, 2012 yılında Boca Juniors’a geçiş yaptı.
Oyuncu burada 2020 yılında A takıma yükseldi.
155 karşılaşmada 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.