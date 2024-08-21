Cristiano Ronaldo, UR Cristiano adlı YouTube kanalı açtı! Bir saatte 624 bin aboneye ulaştı

21 Ağustos 2024 17:06 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:10

Suudi Arabistan liginde yer alan Al-Nassr'da forma giyen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yeni YouTube kanalı açtığını duyurdu.

Dünyaca ünlü futbolcu YouTube'un Instagram hesabı ile birlikte yaptığı ortak paylaşımın ardından bir saat gibi kısa bir sürede 624 bin takipçiye ulaştı.

Futbolcunun hayranları tarafından YouTube kanalının adının ne olduğu merak ediliyor.

CRİSTİANO RONALDO'NUN YOUTUBE KANALI VAR MI?

Cristiano Ronaldo, 21 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya hesabından hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte YouTube kanalı açtığını duyurdu.

Kısa sürede 624 bin aboneye ulaşan futbolcunun Instagram hesabında ise 636 milyon takipçisi bulunuyor.

CRİSTİANO RONALDO'NUN YOUTUBE KANALININ ADI NE?

Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YouTube kanalının adının "UR . Cristiano" olduğunu duyurdu.

Ronaldo kanalında futbolun yanı sıra aile, sağlık, beslenme gibi konularda da video çekeceğini açıkladı.

Ünlü futbolcunun kanalında şimdiden 18 adet video bulunuyor.