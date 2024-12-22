Cristopher Nkunku kimdir? Fenerbahçe ve Galatasaray Nkunku için karşı karşıya

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:01

Ligde şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de transfer de karşı karşıya geldi. İki devin Chelsea’da forma giyen Cristopher Nkunku için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Chelsea'de ilk 11'de şans bulamayan Christopher Nkunku'nun Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Oyuncu ile ilgilenen birçok takım transfer için düğmeye bastı. FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Nkunku'nun transferi ile ilgilendiği öne sürüldü. Ayrıca Nkunku'nun şu anda kulüp arayışlarının da sürdüğü belirtildi. Napoli ve Almanya'daki bazı kulüplerin de Nkunku'yu yakından takip ettiği de iddialar arasında yer alıyor. CRİSTOPHER NKUNKU KİMDİR? Christopher Nkunku 14 Kasım 1997 Fransa doğumlu. Fransa milli takımında da oynayan oyuncu forvet hattında etkili bir isim. Sıkça Sorulan Sorular Christopher Nkunku kaç yaşında? Oyuncu 27 yaşında. İlgili Haberler Fenerbahçeli Lincoln Henrique takıma geri döndü! Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel Premier Lig maçını tribünden takip etti! Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatım