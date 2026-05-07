Crystal Palace Shakhtar Donetsk hangi kanalda? Konferans Ligi yarı final maçı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale yükselecek takımlardan biri bu akşam Londra’da belli olacak. Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesi, iki ekip açısından da Avrupa kupaları tarihinde önemli bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk, Selhurst Park’ta karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak mücadelede İngiliz temsilcisi ilk maçtan aldığı skor avantajını koruyarak finale yükselmek isterken, Ukrayna ekibi ise deplasmanda geri dönüş arayacak. Crystal Palace taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hızlı hücum organizasyonlarıyla sonuca gitmeye çalışacak.

Shakhtar Donetsk ise orta sahadaki pas bağlantıları ve topa sahip olma anlayışıyla oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. Ukrayna temsilcisi özellikle Avrupa deplasmanlarında skor üretme konusunda başarılı bir grafik sergilerken, ikinci yarılarda bulduğu gollerle dikkat çekti. Karşılaşmada iki takımın hücum hattındaki etkili isimleri maçın skoruna doğrudan etki edecek oyuncular arasında yer alıyor. Crystal Palace Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Crystal Palace Shakhtar Donetsk maç kadrosu ilk 11’ler belli oldu:

Crystal Palace 11: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Shakhtar 11: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Elias.

CRYSTAL PALACE - SHAKTAR DONETSK İSTATİSTİKLERİ

Crystal Palace bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. Avrupa kupalarında oynadığı 13 karşılaşmanın 11’inde skor bulan Londra ekibi, 5 mücadeleyi ise gol yemeden tamamladı. Selhurst Park’ta oynadığı son 8 resmi maçın 6’sını kazanan Crystal Palace, iç saha performansıyla dikkat çeken ekiplerden biri oldu.

Shakhtar Donetsk ise turnuvada oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet aldı ve toplam 22 gol kaydetti. Ukrayna temsilcisi maç başına yaklaşık yüzde 58 topa sahip olma oranıyla oynarken, özellikle pas organizasyonlarıyla rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Shakhtar, son 5 Avrupa deplasmanının tamamında gol atmayı başardı. Takımın hücum hattında Georgiy Sudakov, Kevin ve Danylo Sikan en etkili isimler arasında bulunuyor.

SHAKTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Mücadele aynı zamanda TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın sekmesi aracılığıyla da izlenebilecek.

TRT Spor’un güncel frekans bilgileri de belli oldu. Yayını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için TÜRKSAT 3A (42E) uydusunda 11.958 frekans, yatay polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri kullanılacak. Mücadeleye ilişkin yayın akışı ve canlı yayın erişimi TRT Spor platformları üzerinden sağlanacak.

CRYSTAL PALACE SHAKTAR DONETSK İLK MAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçında Crystal Palace deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İngiliz temsilcisi, deplasmandaki etkili hücum performansıyla Londra’daki rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline geçirdi.

Shakhtar Donetsk ise kendi sahasında aldığı mağlubiyetin ardından rövanş maçında farklı bir skor arayacak. Ukrayna temsilcisi finale yükselebilmek için Selhurst Park’ta skor üretmek zorunda kalacak. İlk maçta alınan sonuç nedeniyle rövanş karşılaşmasının temposunun yüksek olması bekleniyor.

CRYSTAL PALACE - SHAKTAR DONETSK NEREDE İZLENİR?

