CS2'ye eklenen Pool Day haritasında, tüm haritayı CS 1.6'ya çeviren easter egg için dolaptaki şalteri indirmek gerekiyor

26 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:39

Counter-Strike 2 (CS2), son güncellemesiyle birlikte efsanevi Pool Day haritasını oyuncularla buluşturdu.

Haritada bulunan özel bir easter egg, oyunculara CS 1.6 grafiklerine dönüş yapma fırsatı sunarak nostaljik anlar yaşatıyor.

CS2 CS 1.6'YA NASIL ÇEVRİLİR?

Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2, yeni güncellemesi ile oyuncularına Pool Day haritasını sundu.

Bu harita, Counter-Strike 1.6 döneminden hatırlanan popüler bir harita olup, yeni grafikler ve detaylarla CS2'ye uyarlanmış olarak geri döndü.

Haritada, havuzun yanında yer alan deniz yatakları, şezlonglar ve deniz topları gibi görsel iyileştirmeler dikkat çekiyor.

Ancak, haritayı CS 1.6'ya dönüştürmek mümkün!

Yapılması gereken tek şey, haritada bulunan şalteri indirmek.

POOL DAY EASTER EGG NEREDE?

Pool Day haritasında keşfedilen en dikkat çekici detaylardan biri, nostaljik bir easter egg.

Haritada bulunan dolapların en solda bulunanın içerisinde yer alan şalteri indirmek yeterli.

Grafiklerin aniden CS 1.6’ya dönüşmesini sağlamak mümkün.

Eski Counter-Strike oyuncuları için hoş bir sürpriz olarak dikkat çekiyor.