CTE personel alımı 2025 ne zaman belli oldu! Adalet Bakanlığı başvuru tarihi

CTE personel alımına başvuru yapacak olanlar başvuru tarihlerini araştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan CTE personel alımına ilişkin detaylar belli oldu.

CTE PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 alacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı ise infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin yeni personel alacak.



İki alım için başvurular 1 Ağustos'ta başlarken 15 Ağustos'a kadar sürecek. Başvuru yapacak olanlar 15 Ağustos 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayacak. Sınavın son başvuru tarihi 15 Ağustos olurken adaylardan 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.

CTE PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2025 RESMİ GAZETE

Başvuru yapacak olanlardan 18 yaşını doldurma şartı aranırken adaylar, ilan listesinde yer alan pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Birden fazla uncana başvuru yapanların başvuru kabul edilmezken sınavı kazanmış olmasına rağmen alım gerçekleştirilmeyecek.

Sınav sonucunun belli olmasının ardından 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyenler ve yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayanların sözleşmeleri iptal olacak.