Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos'ta hizmete açılacak

08 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:28

Çukurova Bölgesi'nde kurulacak olan yeni havalimanının inşasının bitmesi beklenirken vatandaşlar Çukurova Havalimanı açıldı mı merak ediyordu.

Vatandaşı sevindiren haber gelirken açılış tarihi belli oldu.

ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Çukurova'da açılacak olan ve 800 hektar arazi üzerine kurulan Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Senelik 8 milyon yolcu kapasitesiyle geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği havalimanının açılışı hakkında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır şu sözleri söyledi:

"Havalimanını sadece bir yolcu taşıma olarak görmemek lazım. Havalimanı sayesinde uluslararası boyutta hızlı ürün taşıyabileceğiz"

Kategori 2 (CAT-II) standardında 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip olan ana pist sayesinde geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği havalimanında acil durumlar için de olanak sağlıyorken Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Havalimanları, uluslararası boyutta küresel anlamda şehirleri, Mersin'i ve Mersin bölgesini daha erişebilir kılacağı için çok kıymetli ve çok değerli. Havalimanını sadece bir yolcu taşıma olarak görmemek lazım. Havalimanlarını ekonominin sektörel olarak gelişmesine de fayda sağlaması tarafından değerlendirdiğimiz zaman; bu havalimanı çok değerli bir yatırım."