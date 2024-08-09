Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışı yarın yapılıyor! ADA kodlu Adana Şakirpaşa Havalimanı da kapatılmıyor

09 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:39

10 Ağustos itibarıyla vatandaşın hizmetine açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda heyecan sürerken Adana Havalimanı'nda olan uçuşlar iptal edildi.

ADANA HAVALİMANI KAPANDI MI, KAPANACAK MI?

Çukurova Havalimanı'nın açılmasına kısa süre kalmasıyla beraber Adana Havalimanı ile ilgili kapatılacak iddialarının ortaya atılmasının üzerine Bakan Uraloğlu şu sözleri söyledi:

"Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağına dair gerçeği yansıtmayan, yalan ve yanlış haberlere de açıklık getirmek istiyorum. Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Bizler havalimanımızı, hakim rüzgar yönü açısından uygun şartlar, zemin, yer altı suyu seviyesi, şehir merkezlerine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden değerlendirerek yer seçimi yapar ve havalimanlarımızı inşa ederiz.

Bakanlık olarak yaptığımız etüt ve fizibilite çalışmalarıyla projelerimizi coğrafyanın emrettiği, mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda hayata geçiriyoruz. 'Oraya yakın oldu buraya uzak oldu' diyerek şehirlerimizi ayrıştırmak gerçekten manasız. Tam tersine iki şehri yeni ortak paydada bir araya getirmesiyle birleştirici bir proje olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin havalimanı ve adı üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek."

ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI NEREDE?

Seyhan'da bulunan havalimanı Mersin ve Osmaniye gibi bölgelere hizmet vermektedir.

1937 senesinde hizmete açılan alan, Türkiye'nin kamu hizmetinde olan en eski havalimanı olarak geçiyor.

ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin 58. havalimanı olacak olan Çukurova, 10 Ağustos Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı hizmete açılacak.

Uraloğlu, "Şimdi de ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız." dedi.