Culpa Nuestra ne zaman çıkacak? Serinin üçüncü filminin yayın tarihi bekleniyor

15 Ocak 2025 16:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:13

Amazon Prime Video’da yayınlanan Culpa Tuya, beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çeken filmin ikincisi 27 Aralık 2024 tarihinde vizyona girmişti. Serinin üçüncü filmi olan Culpa Nuestra fragmanı ve vizyon tarihi ise izleyicilerin gündeminde.

Ana karakterin Noah'ın üvey kardeşi Nick ile beraber aynı evde yaşaması üzerine gelişmeler yaşanıyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede ilgi gören Culpa Mia, Culpa Tuya'nın devamı olan Culpa Nuestra ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu.

CULPA NUESTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yayınlandığı günden beri büyük ilgi çeken Culpa Mia 2023 Haziran'da yayınlanırken ikinci film Culpa Tuya 2024 Aralık ayında seyirci ile buluştu. İki film arasında 1,5 senelik bir süre olması sebebiyle üçüncü film olan Culpa Nuestra’nın önümüzdeki sene vizyona girmesi bekleniyor. Şu an için üçüncü filmin yayınlanacağına dair resmi bir açıklama olmazken seri 3 kitaptan oluşuyor.

CULPA TUYA 3 ÇIKACAK MI 2025?

Culpa Mia, Tuya ve Nuestra olmak üzere 3 kitaptan oluşan filmin ilk ikisi 1,5 sene aralıklarla yayınlandı. Buna göre üçüncü filmin de 2026 senesinde seyirci ile buluşması bekleniyor.