Cuma gecesi mesajları! Resimli ve dualı Cuma akşamı gönderebileceğiniz mesajlar

23 Ocak 2025 22:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:18

Cuma gecesi mesajları yazımızda yer alan en yeni, güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sevdiklerinize bu gece gönderebilirsiniz. Cuma geceleri, Müslümanlar için manevi anlamda özel bir öneme sahiptir. Bu gece için paylaşılan mesajlar, dualar, hayır ve huzur dilekleriyle doludur. Gönlümüze huzur, hayatımıza bereket, sağlık ve iman nasip olması için yapılan dualar, Cuma gecelerini daha anlamlı kılar. Bu mübarek gece, sevdiklerimiz için, hastalarımızın şifa bulması ve dualarımızın kabul edilmesi için dua edilen bir zamandır.

Cuma geceleri, manevi bir atmosferde geçirilen özel anlardır. Bu gece için hazırlanmış dualı ve hayırlı dilekler içeren mesajlar paylaşılmaktadır.

CUMA GECESİ MESAJLARI

Rabbim! Bugün ellerimizi boş çevirme, dualarımızı kabul buyur. Gönlümüze huzur​, hayatımıza bereket ihsan et. Hayırlı Cumalar.

Ey Allah’ım! Bu mübarek günde bizi hayırlı kullarından eyle. Dualarımızı katında makbul kıl. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim! Bu mübarek gün hürmetine bizlere sağlık, huzur ve iman nasip eyle. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Yüce Rabbim! Sevdiklerimizi koru, hastalarımıza şifa ver, gönlümüze ferahlık ihsan et. Hayırlı cumalar.

Dua​ ile gelen her güzellik kapınızı çalsın, yüreğiniz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun.

Bu mübarek cuma gecesi, tüm dualarınızın kabul olduğu, sağlık ve huzur dolu bir gece olsun. Hayırlı Cumalar.

Duaların en güzeli, Allah’a açılan ellerdir. Bugün el açıp dua eden tüm kardeşlerimizin duaları kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Bizi hayırdan, huzurdan ve doğruluktan ayırma. Günahlarımızı affet, bizleri rızana layık kullarından eyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Kalbimizdeki sıkıntıları, gönlümüzdeki dertleri gider. Umutlarımızı artır, yollarımızı aydınlat. Hayırlı cumalar.

Bu mübarek gün hürmetine, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bir ömür geçirmenizi temenni ederim. Hayırlı Cumalar.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI

Rabbim! Bugün hayır kapılarını aç, zor durumda olanlara yardım et ve bizleri rızana layık kullarından eyle. Cumanız mübarek olsun.

Ey Allah’ım! Bizi, sana her daim şükreden kullarından eyle. Bu mübarek cuma gecesi, dua kapılarını ardına kadar aç. Hayırlı cumalar.

Dünyanın yüklerinden sıyrıldığınız, kalbinizin imanla dolduğu bir cuma gecesi diliyorum. Hayırlı ve huzurlu cumalar.

Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden huzur eksik olmasın. Cumanız bereketli ve dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günde sevdiklerinizle huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Yüreğimizi sevginle doldur, yolumuzu ışığınla aydınlat. Hayırlı cumalar.

Kalplerimiz dualarla dolsun, sevdiklerimizle birlikte huzur bulalım. Bu mübarek cuma gecesi hayırlara vesile olsun.

Rabbim! Evimize huzur, kalbimize mutluluk, işlerimize bereket ver. Hayırlı Cumalar.

Dua ettikçe kalbiniz huzurla, yüzünüz tebessümle dolsun. Bu güzel günde her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Seni unutturma, yolundan ayırma. Bu mübarek gece hürmetine, bizlere hayırlı kapılar aç. Hayırlı Cumalar.

CUMA GECESİ İÇİN DUALI KISA VE ÖZ MESAJLAR

Hayırlı ve huzurlu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Rabbim dualarınızı kabul buyursun.

Rabbim, kötülüklerden koru, iyilikleri üzerimize yağdır. Dualarımızı kabul et. Hayırlı Cumalar.

Dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gün, gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekler kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı cumalar! Bugün dillerinizden dua, kalbinizden huzur eksik olmasın.

Allah’ım! Şu mübarek cuma gecesi hürmetine, dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara ferahlık ver. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.