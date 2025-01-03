Cuma günü tek oruç tutulur mu vatandaşın gündeminde

03 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:56

Müslüman aleminin en mühim zamanlarından biri olan üç aylar başladı. 3 Ocak cuma gününe gelmemizle beraber sadece cuma günü oruç tutulur mu merak edilirken Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler araştırıldı.

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İslam​ dünyasının en mühim ayları olan 3 aylar ocak ayı itibarıyla başladı. Cuma​ günü oruç​ tutmak isteyenler ise tutulur mu, fazileti nedir araştırmaya başladı.

CUMA GÜNÜ TEK ORUÇ TUTULUR MU?

Cuma günü tek oruç tutmak isteyenler araştırmalara başladı. Tek gün oruç tutmak hakkında Dinimiz İslam'da yer alan ifadeler şöyle:

"Cuma günü oruç tutmak müstehaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cuma günü oruç tutan için, on ahiret günü oruç sevabı yazılır.) [Beyheki]

Bazı âlimlere göre, yalnız Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Bir hadis-i şerif meali:

(Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Perşembe veya cumartesiyle beraber tutun.) [Buhari]

Bunun için, cuma günü oruç tutmak isteyenin, perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur; çünkü sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak gerekir. Cumartesi günü oruç tutma imkânı olmazsa, cuma günü tek tutmak mekruh olmaz."

SADECE CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

"Kaza ve nafile oruçları Receb, Şaban ve diğer aylarda tutmakta mahzur yoktur, fakat kaza oruçlarını, mazeretsiz geciktirmemek iyi olur! Bu aylarda kaza orucu tutan, bu aylarda nafileye verilecek sevablara da kavuşur. (Nevadir-i fıkhiyye)

Receb ve Şaban aylarında kaza orucu veya nafile oruç, her gün veya aralıklı olarak da tutulur. Tek başına Cuma veya Cumartesi günü oruç tutmamalıdır! Perşembe ile Cuma veya Cuma ile Cumartesi birlikte tutulursa mahzuru olmaz.

Receb veya Şaban aylarında oruç tutarken, kazası olan, (İlk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya) diye niyet eder. Kaza yoksa bile, kaza orucu tutmak yine caizdir."