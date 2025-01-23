Cuma namazı ne kadar sürer? İllere göre Cuma namazı saatleri

23 Ocak 2025 23:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:24

Cuma namazı, 24 Ocak 2025 günü İstanbul'da 13.21'de, Ankara'da 13.06'da, İzmir'de 13.28'de kılınacak. Cuma namazı, farzı iki rekat, sünneti sekiz rekat olmak üzere toplamda on rekat kılınır. Cuma namazının süresi, zühr-ü ahr gibi ek namazların kılınıp kılınmamasına bağlı olarak değişmektedir.

Cuma namazı, Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı​, 24 Ocak 2025 tarihinde tüm iller için cuma namazı saatlerini açıkladı.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER, KAÇ SAAT?

Cuma namazı, ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürebilmektedir. Bu süre, namaz kılan kişinin zühr-ü ahr gibi ek namazları kılıp kılmadığına göre değişebilir. Zühr-ü ahr namazı da eklenince, toplam süre biraz daha uzayabilir.

Ancak, bu süre camiden camiye değişiklik gösterebilir. Özellikle cuma hutbesinin uzunluğu, imamın namazı kıldırma hızı ve cemaatin kalabalık olup olmaması gibi faktörler de süreyi etkileyebilir. Genel olarak, cuma namazı için camiye gelen bir kişi yaklaşık bir saatini ayırmalıdır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti bulunur. Bu, toplamda on rekât eder.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

24 Ocak 2025 tarihinde cuma namazı saatleri şu şekildedir: