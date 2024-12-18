Cumartesi günü yağmur var mı? 21 Aralık hava durumu raporu

18 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:41

Meteoroloji Genel Müdürülüğü verileri aracılığıyla hafta sonu hava durumu tahminine ulaşabiliyor. 21 Aralık Cumartesi günü dışarı çıkacak olanlar ise yağmur durumunu araştırmaya başladı.

Bu hafta sonu dışarıda plan yapmak isteyen vatandaşlar​ cumartesi​ ve pazar​ günü yağmur​ yağıp yağmayacağını araştırdı. MGM, günlük verileri paylaşıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre cumartesi günü ülke genelinde yağış etkili olacak. MGM verilerine göre cumartesi günü İstanbul'da sıcaklıklar 14-17 derecelerde seyir edecek ve yağmur yağacak. Ege Bölgesi'nde ve İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlar sürecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı yerini güneşe bırakacak.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI 18 ARALIK?

Meteoroloji'nin yayımladığı haritaya göre bugün ülke genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörüldü.