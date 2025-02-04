Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a ne zaman gelecek belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:32

Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin her yerini ziyaret etmeye devam ediyor. Adıyamanlı vatandaşların gündeminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'a geleceği gün yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ziyaretlerini sürdürürken Adıyaman'a hangi gün geleceği merak konusu oldu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'ın duyurusu sonrası ziyaret günü belli oldu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN'A NE ZAMAN GELECEK? Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat günü 13.00'te Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda olacak. Asrın Felaketi olan 6 Şubat depremlerini anma programı kapsamında konuşma gerçekleştirecek. Faruk Bülent Kablan sosyal medya hesabından şu ifadelerle tarih ve saati duyurdu: "Göz bebeğimiz, Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi Adıyaman'a geliyor. 6 Şubat Perşembe günü saat:13.00’da Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda buluşuyoruz Bu tarihi buluşmamıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir. BİR OLURUZ, YARINLARA SAPASAĞLAM SÖZ OLURUZ!" CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN'A SAAT KAÇTA GELECEK? Yapılan program duyurusuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a 6 Şubat günü 13.00'te gelecek. 13.00'te yapılacak olan ziyarete katılmak isteyenler Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda buluşacak. İlgili Haberler Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi verecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru şartları ve ödeme planını duyurdu Son dakika | İŞKUR Gençlik Programı devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrencilere 15 bin lira destek verilecek