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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atadı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 00:17 - Güncelleme : 17 May 2024 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yaptı. Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran yeni bakan yardımcıları olarak göreve başlayacak. Peki, bu atamalar hangi değişiklikleri getirecek? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atayarak önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atadı - 1. Resim

Bu atamalar, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışma yapısında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Daha fazla ayrıntı geldiğinde paylaşacağız.

Kaynak: TGRT Haber
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