Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atadı

17 May 2024 00:17 - Güncelleme : 17 May 2024 00:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine üç yeni isim atayarak önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Bu atamalar, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışma yapısında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Daha fazla ayrıntı geldiğinde paylaşacağız.