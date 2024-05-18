Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden almalar

18 May 2024 00:46 - Güncelleme : 18 May 2024 00:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

Bu kapsamda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mehmet Mustafa Çelik atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Güler Ustaoğlu, görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da görevden alındı.

Ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Davulcu ve Ersin Dilber geldi.

Diğer kararlar şu şekilde: