Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden almalar
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 00:46 - Güncelleme : 18 May 2024 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Angola Büyükelçiliği'ne Mehmet Mustafa Çelik atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda önemli görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi. Peki, hangi bakanlıklarda hangi değişiklikler yapıldı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı.
Bu kapsamda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mehmet Mustafa Çelik atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Güler Ustaoğlu, görevinden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da görevden alındı.
Ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Davulcu ve Ersin Dilber geldi.
Diğer kararlar şu şekilde:
Kaynak: TGRT Haber