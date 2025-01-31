Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e ne zaman gelecek? İzmir programı açıklandı

31 Ocak 2025 22:00 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:01

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Cumartesi günü İzmir'de olacak. Erdoğan, saat 13.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan AK Parti 8. Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kongrede mevcut İl Başkanı Bilal Saygılı tekrar seçilecek. Erdoğan'ın kongrede teşkilata ve İzmir'e yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. İzmir programının ardından Manisa'ya geçerek oradaki il kongresine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya ne zaman, saat kaçta gelecek? İl kongresinde konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya ne zaman, saat kaçta gelecek? İl kongresinde konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek olan AK Parti 8. Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kongre, Halkapınar Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR'E NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 1 Şubat Cumartesi günü gelecek. Kongre, Halkapınar Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak. Bu ziyaret, Erdoğan'ın İzmir'e yönelik önemli açıklamalar yapacağı ve teşkilata mesajlar vereceği bir program olacak.

Erdoğan'ın İzmir ziyareti, AK Parti İzmir İl Başkanlığı için mevcut Başkan Bilal Saygılı'nın tekrar seçileceği kongre çerçevesinde gerçekleşecek. Kongre hazırlıkları hızla devam ederken, bu etkinlik İzmir'deki parti teşkilatı ve üyeleri için büyük bir önem taşıyor. Erdoğan'ın İzmir programı sonrasında Manisa'ya geçerek oradaki il kongresine de katılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İZMİR'E NE ZAMAN GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 1 Şubat Cumartesi günü gelecek.

ERDOĞAN İZMİR'DEKİ KONGREYE SAAT KAÇTA KATILACAK?

Erdoğan, İzmir'deki kongreye saat 13.00'te katılacak.