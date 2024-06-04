Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı

04 Haziran 2024 20:39 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kameraların karşısında yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu.

2024 KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, bu sürenin bayram öncesi ve sonrasını da içereceğini ifade etti.

Ayrıca, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacağını da sözlerine ekledi.

Bu duyuru, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konuydu ve Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazandı.