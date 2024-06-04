Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 20:08 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesi 3000 lira olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihini duyurdu.
2024 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? NE KADAR?
Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.
Kurban Bayramı ikramiyesi, yıllar içinde artış gösterdi.
2018 yılında 1000 lira olarak başlayan ikramiye, 2021'de 1100 lira, 2023'te ise 2000 lira olarak ödenmişti.
Bu yıl ise yüzde 50 artışla 3000 lira olarak belirlenmiş durumda.
Emekliler, 10-14 Haziran tarihleri arasında bu ikramiyeyi hesaplarında görebilecek.
Kaynak: TGRT Haber