Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yaşındaki torunu ile olimpiyat hakkındaki konuşmasını anlattı

30 Temmuz 2024 17:05 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:21

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. çocuklarının dünyaya gelmesi ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden torun sahibi oldu. Bugün Fransa'daki Olimpiyat açılışına tepki gösteren Erdoğan, 13 yaşındaki torunu ile arasında geçen diyalogdan da bahsetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TORUNU KİM?

Recep Tayyip Erdoğan, en son ocak ayında Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir isimli bebeği ile yeniden torun sahibi olmuştu.

Esra-Berat Albayrak çiftinden 4 torunu ve Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunurken Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinden de 2 torunu bulunuyor.

İsimleri ise şöyle: Ahmet Akif Albayrak, Sadık Eymen Albayrak, Emine Mahinur Albayrak, Hamza Salih Albayrak, Canan Aybüke Bayraktar, Asım Özdemir Bayraktar, Ali Tahir Erdoğan, Fatıma Serra Erdoğan ve Ömer Tayyip Erdoğan.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 13 YAŞINDAKİ TORUNU KİM?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı hakkında konuşan Erdoğan, Macron'un davet ettiğini ifade ederken 13 yaşındaki torununun 'Dede, gitme' dediğini belirtti.

Torununun gitme demesinin ardından 'Niye' sorusunu sorarken 13 yaşındaki torununun "Orada LGBT gösterisi yapacaklar" dediğini ekledi.

13 yaşındaki torunun Emine Mahinur Albayrak'ın olduğu düşünülüyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz 1978 tarihinde bir konferansta Emine Gülbaran ile tanıştı. Evliliğinden Ahmet Burak ve Necmettin Bilal isminde iki oğlu, Esra ve Sümeyye isminde iki kızı bulunuyor.

Damatları ise Esra Erdoğan ile evli Berat Albayrak ve Sümeyye Erdoğan ile evli Selçuk Bayraktar'dır.