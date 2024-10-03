Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest Adana'ya gidecek

03 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:16

2024 yılında Adana'da gerçekleşen Teknofest 2-6 Ekim aralığında gerçekleşiyor. Selçuk Bayraktar'ın da katılım sağladığı 2024 Teknofest Adana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman gideceği belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleşen Teknofest 2024, Adana'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman geleceği ise binlerce ziyaretçinin gündeminde yer aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Erdoğan'ın katılacağı tarihi duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'E NE ZAMAN GELECEK?

2024 yılında Adana'da düzenlenen büyük organizasyona Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim Cuma günü katılım sağlayacak. Yoğun ilgi gösterilen Teknofest, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest'e 4 Ekim günü gideceğini "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 4 Ekim’de #TEKNOFESTADANA'da ağırlamaktan onur duyacağız.

Tüm hemşerilerimizi, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getirecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline bekliyoruz." sözleriyle duyurdu.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

2024 yılında gerçekleşen etkinliğe girişler ücretsiz olacak. Türkiye'nin her yerinden katılan binlerce kişi ücretsiz olarak katılım sağlayacak. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Ziyaretçiler 09.00-20.00 aralığında etkinliğe katılım sağlayabilecek.

2025 TEKNOFEST NEREDE OLACAK?

Bu yıl Adana'da düzenlenen etkinliğin 2025 yılında nerede olacağı henüz netlik kazanmadı. 2024 etkinliğinin sona ermesinin üzerinden bir süre geçmesiyle beraber yeni yılda düzenlenecek olan il belli olacak.