Cumhurbaşkanı Erdoğan trafikte tartışarak aracından inenlerin ehliyetlerine ne olacağını açıkladı

23 Ocak 2025 16:27 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısında trafikte tartışarak aracından saldırı amaçlı inen şahısların ehliyetlerinin iptal edileceğini söyledi.

Trafikte yol verme ya da başka sebeplerle tartışan insanlarından karşı tarafa yönelik saldırı​ haberleri sık sık gündeme gelirken, konuyla ilişkili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRAFİKTE TARTIŞANLARIN EHLİYETLERİ İPTAL​ Mİ EDİLECEK?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni mevzuata göre trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak.

Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması gibi durumlarda trafiği kapatanlara ve silah sıkanlara da ağır cezalar uygulanacak.

YARGI REFORMU PAKETİ NEDİR?

Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025-2029 yıllarını kapsayacak.

Belgede, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, süreçlerin yeniden yapılandırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç ve alt başlıklarında ise 45 hedef, 264 faaliyet bulunuyor.