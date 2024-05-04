Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel 15 gün içerisinde CHP genel merkezinde görüşecek

04 May 2024 14:49 - Güncelleme : 04 May 2024 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkan Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Mayıs'ta görüşme gerçekleştirmişti.

1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne gideceğini söylemişti.

Vatandaşlar tarafından ikinci görüşmenin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman'ın açıkladığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel 15 gün içerisinde bir çarşamba gününde görüşeceğini açıkladı.

Burcu Kahriman'ın tam açıklaması ise şöyle:

"Erdoğan ve Özel yeniden bir araya gelecek. Peki bu görüşe ne zaman olacak? 15 gün içerisinde iki lider bir araya gelecek. Bu kez adres CHP Genel Merkezi olacak. Parti kaynaklarından edindiğim bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği yönünde. Arayı çok soğutmadan bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da 2 hafta içindeki bir çarşamba gününe denk geliyor."