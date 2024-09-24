Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) konuşması 24 Eylül günü olacak

24 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:09

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de konuşma gerçekleştirecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği BM konuşmasına kısa süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman BM'de konuşacak merak edildi.

ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ bugün 79. Genel Kuruluna katılmak için ABD​'ye gitti.

Tüm dünyanın merakla beklediği BM​ konuşmasının ne zaman ve saat kaçta olacağı da gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM KONUŞMASI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kuruluna katılmak için New York'a gitti.

Kurulda İsrail - Gazze​ olaylarından bahsetmesi beklenirken konuşma 24 Eylül Salı günü gerçekleşecek. 14. kez yapacağı konuşmada İsrail'in Filistin'e yaptıkları hakkında mesajlar vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'in BM'ye tam üye olmasını ifade etmesi bekleniyor.

Özel uçak olan 'Can' ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'ne geçti.