Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazesine katıldığı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı olarak görev yaptı

13 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:58

Türkiye Yazarlar Birliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşım ile Mehmet Doğan'ın vefatı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Doğan'ın cenaze töreninde yer aldı.

MEHMET DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1947 yılında Ankara'da doğan isim 11 Ağustos günü vefat etti.

Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olan Doğan, Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde (1972-1974), Dergâh Yayınları’nda (1975-1977), TRT'de (1977-1978) çalışırken Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş döneminde projelerine devam etti.

1980’de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışmalarına devam eden isim Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri veren Doğan, Vakit (Akit) gazetesinde de çeşitli yazılar yazdı. TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilirken Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat, İzlenim ve Nehir dergilerinde de yazı işlerini sürdürdü.

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından bir tanesi olan Mehmet Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri'nde "edebiyat" kategorisinde ödül aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMET DOĞAN'N CENAZESİNE KATILDI

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatının üzerine Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine dahil oldu.

Hacı Bayramı Veli Camii'nde cenaze namazı kılınırken törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birçok partinin temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi:

"Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi.

Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"