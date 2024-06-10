Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ne gitmişti

10 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Mayıs tarihinde görüşme gerçekleştirmişti.

1 saat 35 dakika süren görüşmede nelerin konuşulduğu ise basına açıklanmamıştı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne gideceği açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN CHP'YE GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Haziran 2024 tarihinde Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gidecek.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

16.00'da başlayacak olan görüşmelerde siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN SON NE ZAMAN CHP'YE GİTTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolasıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretine gitmişti.