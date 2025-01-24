Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'ya saat kaçta gelecek? Kongreye ve çevre yolu açılışına katılacak

24 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (24 Ocak 2025) Malatya Çevre Yolu'nun açılış töreni ve AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat kaçta Malatya'ya geleceği belli oldu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.

Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya ne zaman, saat kaçta geleceği araştırılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MALATYA'YA SAAT KAÇTA GELECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Erdoğan bugün (24 Ocak 2025 Cuma) saat 14.00'da Malatya'da olacak.

İlk önce 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirecek.

Açılış törenlerinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'de AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongre ile ilgili AK Parti Malatya İl Başkanlığı resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz AK Parti 8. Olağan İl Kongremize siz değerli halkımızı davet ediyoruz. Bu büyük buluşmada bir araya gelmek, güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı birlikte atmak için hepinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.