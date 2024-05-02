02 May 2024 09:18 - Güncelleme : 02 May 2024 09:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek
Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in ne zaman görüşeceği merak ediliyor. Vatandaşlar görüşmenin konusunu, saatini ve nerede olacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in arasında bir görüşmenin gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Vatandaşlar tarafından bu görüşmenin zamanı ve detayları merak ediliyor.
Açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel 2 Mayıs bugün saat 16.00'da görüşme gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan görüşmenin konuları arasında ise yeni anayasa çalışmaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların konuşulması bekleniyor.
Kaynak: TGRT HABER