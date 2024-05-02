Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek

02 May 2024 09:18 - Güncelleme : 02 May 2024 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin adresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin adresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in arasında bir görüşmenin gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Vatandaşlar tarafından bu görüşmenin zamanı ve detayları merak ediliyor.

Açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel 2 Mayıs bugün saat 16.00'da görüşme gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan görüşmenin konuları arasında ise yeni anayasa çalışmaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların konuşulması bekleniyor.