Cumhurbaşkanlığı forsunda olan 16 Türk devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

23 Aralık 2024 09:09 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:17

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan 1 Milyonluk sorunun cevabı sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında bulunan 16 Türk devleti soruldu.

Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu

Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında Ecesu Ürker, 1 milyonluk soru ile karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında bulunan 16 Türk devletinin hangileri olduğu da gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE ARMASINDA OLAN 16 TÜRK DEVLETİ HANGİSİ?

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devleti arasında Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harezmşahlar Devleti, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru açıldı. Kaynarca, yarışmacısına "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusunu yöneltti.

Şıklar ise şöyle:

A) Batı Hun İmparatorluğu

B) Harzemşahlar

C) Avar İmparatorluğu

D) Anadolu Selçuklu Devleti

1 milyonluk sorunun cevabı D şıkkı olan "Anadolu Selçuklu Devleti".

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ TÜRK DEVLETLER

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında bulunan Türk devletleri şöyle:

Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harezmşahlar Devleti, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu.