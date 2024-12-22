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Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 22:06 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:11
Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu

Ekranların sevilen bilgi yarışmasında Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların temsil ettiği devletlere dair soru soruldu. Sorunun cevabı en çok arananlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir soru Google’da en çok arananlar arasına girdi.

1 milyonluk soruya gelen yarışmacı Ece Ürker’e Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında 16 Türk Devletini temsil eden yıldızlarla ilgili soru soruldu.

Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu - 1. Resim

1 MİLYON LİRALIK CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU SORUSU

Yarışmacı Ecesu Ürker'in ulaştığı 1 milyon TL'lik soru şöyle;

“Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?”

Sorunun şıkları ise şöyle:

A) Batı Hun İmparatorluğu

B) Harzemşahlar

C) Avar İmparatorluğu

D) Anadolu Selçuklu Devleti

Sorunun cevabı ise D şıkkı Anadolu Selçuklu Devleti olacaktı.

Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu - 2. Resim

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNUN ANLAMI NE?

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız tarihteki 16 büyük Türk İmparatorluğu'nu simgelemektedir.

16 yıldız, orta kısmındaki bir güneş ile tamamlanır.

16 büyük Türk devleti şunlardır:

  1. Büyük Hun İmparatorluğu
  2. Batı Hun İmparatorluğu
  3. Avrupa Hun İmparatorluğu
  4. Ak Hun İmparatorluğu
  5. Göktürk Kağanlığı
  6. Avar Kağanlığı
  7. Hazar Kağanlığı
  8. Uygur Kağanlığı
  9. Karahanlılar
  10. Gazneliler
  11. Büyük Selçuklu Devleti
  12. Harzemşahlar
  13. Altın Orda Devleti
  14. Timur İmparatorluğu
  15. Babür İmparatorluğu
  16. Osmanlı İmparatorluğu

Forsun orta kısmındaki Güneş, yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret eder.

Sıkça Sorulan Sorular
Toplamda 17 yıldız var.

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Kaynak: TGRT Haber

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