Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı ne? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı forsu sorusu

22 Aralık 2024 22:06 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:11

Ekranların sevilen bilgi yarışmasında Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların temsil ettiği devletlere dair soru soruldu. Sorunun cevabı en çok arananlar arasına girdi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir soru Google’da en çok arananlar arasına girdi.

1 milyonluk soruya gelen yarışmacı Ece Ürker’e Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında 16 Türk Devletini temsil eden yıldızlarla ilgili soru soruldu.

1 MİLYON LİRALIK CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU SORUSU

Yarışmacı Ecesu Ürker'in ulaştığı 1 milyon TL'lik soru şöyle;

“Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?”

Sorunun şıkları ise şöyle:

A) Batı Hun İmparatorluğu B) Harzemşahlar C) Avar İmparatorluğu D) Anadolu Selçuklu Devleti

Sorunun cevabı ise D şıkkı Anadolu Selçuklu Devleti olacaktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNUN ANLAMI NE?

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız tarihteki 16 büyük Türk İmparatorluğu'nu simgelemektedir.

16 yıldız, orta kısmındaki bir güneş ile tamamlanır.

16 büyük Türk devleti şunlardır:

Büyük Hun İmparatorluğu Batı Hun İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu Ak Hun İmparatorluğu Göktürk Kağanlığı Avar Kağanlığı Hazar Kağanlığı Uygur Kağanlığı Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu Devleti Harzemşahlar Altın Orda Devleti Timur İmparatorluğu Babür İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

Forsun orta kısmındaki Güneş, yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret eder.