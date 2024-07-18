Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Bekir Keleş atandı

18 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:06

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atamalara göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Bekir Keleş getirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK VE MEVZUAT GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, eski Cumhurbaşkanlığı Mevzuat İnceleme ve Yayın Daire Başkanı Bekir Keleş atandı.

BEKİR KELEŞ KİMDİR?

1973 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dünyaya gelen Bekir Keleş, ilk ve ortaöğretimini memleketi Samsun’da, liseyi ise Amasya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Üniversite hayatına Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüyle başlayan Keleş, yüksek lisansını Indiana Üniversitesi (ABD) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı.

1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Bekir Keleş, mevzuat ve kanun yapım süreci hakkında çalışmalar yaptı.

İngiltere’de Kamu Yönetimi ve İngiltere Yönetim Sistemiyle ilgili 6 aylık staj yapan Keleş, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı görevinde iken Samsun milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat İnceleme ve Yayın Daire Başkanı olan Bekir Keleş, 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne atandı.