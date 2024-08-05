Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararlar arasında Instagram erişim engeli süreç, terörle mücadele ve ekonomi yer alıyor

05 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:04

3 haftalık aradan sonra yoğun gündemle haftaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan bu yılın 10’uncu kabine toplantısının ana başlığını Filistin oluştururken görüşülecek diğer konular arasında terörle mücadele ve ekonomi yer alıyor.

Orta Doğu’da Yükselen Tansiyon: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’daki konutunda şehit edilmesinin ardından Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yaymasına karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Savaş mağduru olan Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar ve İsrail’e uluslararası baskının artması gündemi oluşturacak.

Terörle Mücadele: Toplantının bir diğer ana başlığı olan terörle mücadele kapsamında Türkiye’nin özellikle Suriye ve Irak’ta terör örgütü PKK’nın hedeflerine yönelik devam operasyonları yer alacak.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Enflasyon ve Ekonomik Göstergelerde İyileşme: Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan ekonomideki son durum ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik tedbirlerle ilave çalışmalar görüşülecek.

Instagram’a Erişim Engeli: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime kapatılan Instagram platformu için sürecin nasıl işleyeceği bugün kabine toplantısında konuşulacak.

Esir Takası: Geçtiğimiz günlerde 26 kişilik esir takasının tüm dünyada yankı uyandırmasıyla bugün toplanacak kabine toplantısında artan tansiyonu düşürmek için diplomatik adımlar görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısı 5 Ağustos Pazartesi (bugün) yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan kabine toplantısının öğleden sonra yapılması bekleniyor.