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Cüneyt Çilingiroğlu kimdir? Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer aldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:02
Cüneyt Çilingiroğlu kimdir? Hüseyin Yücel&#039;in yönetim kurulu listesinde yer aldı

Beşiktaş Başkan adaylarından Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan Cüneyt Çilingiroğlu merak konusu oldu. Siyah Beyazlı camia Cüneyt Çilingiroğlu ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Beşiktaş​'ın başkanlık seçimlerinde Hüseyin Yücel​'in listesinde yer alan Cüneyt Çilingiroğlu hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı.

Cüneyt Çilingiroğlu kimdir? Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer aldı - 1. Resim

CÜNEYT ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Cüneyt Çilingiroğlu, 1967 İstanbul doğumlu.

1988 yılında İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi​'nden mezun olan Cüneyt Çilingiroğlu, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

1999’da Alman Gebr. Heinemann KG’yi temsilen Unifree Duty Free’de Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ağustos 2005’ten beri de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı.

Cüneyt Çilingiroğlu kimdir? Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer aldı - 2. Resim

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil Liste:

  1. Sancer Sarp Aral
  2. Caner Bingöl
  3. Ahmet Budan
  4. Cüneyt Çilingiroğlu
  5. Fırat Fidan
  6. Onur Göçmez
  7. Deniz Güven
  8. Aslı Üstünkaya
  9. Mete Vardar
  10. Adnan Sertaç Yazar

Yedek Liste:

  1. Sedat Seymen Akçadağ
  2. Ömer Küçük
  3. Önder Yiğit
  4. Abdurrahman Yiğittekin

Sıkça Sorulan Sorular
57 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
Hüseyin Yücelbeşiktaşistanbul üniversitesiHukuk Fakültesi

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