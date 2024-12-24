Cüneyt Çilingiroğlu kimdir? Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer aldı
Beşiktaş Başkan adaylarından Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan Cüneyt Çilingiroğlu merak konusu oldu. Siyah Beyazlı camia Cüneyt Çilingiroğlu ile ilgili detayları araştırmaya başladı.
Beşiktaş'ın başkanlık seçimlerinde Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan Cüneyt Çilingiroğlu hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı.
CÜNEYT ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
Cüneyt Çilingiroğlu, 1967 İstanbul doğumlu.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Cüneyt Çilingiroğlu, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
1999’da Alman Gebr. Heinemann KG’yi temsilen Unifree Duty Free’de Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ağustos 2005’ten beri de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı.
HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil Liste:
- Sancer Sarp Aral
- Caner Bingöl
- Ahmet Budan
- Cüneyt Çilingiroğlu
- Fırat Fidan
- Onur Göçmez
- Deniz Güven
- Aslı Üstünkaya
- Mete Vardar
- Adnan Sertaç Yazar
Yedek Liste:
- Sedat Seymen Akçadağ
- Ömer Küçük
- Önder Yiğit
- Abdurrahman Yiğittekin