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Cwene hisseleri neden yükseldi? CW Enerji hisseleri borsa takipçilerinin radarına girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 18:53 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 19:19
Cwene hisseleri neden yükseldi? CW Enerji hisseleri borsa takipçilerinin radarına girdi

CW Enerji şirketinin yurt içinde bir müşteri ile sözleşme imzaladığı haberinin yayılmasıyla birlikte cwene hisseleri Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Şirketin yurt içinde bir müşterisi ile 7,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Açıklamanın ardından şirketin  borsadaki hisseleri merak konusu oldu.

Cwene hisseleri neden yükseldi? CW Enerji hisseleri borsa takipçilerinin radarına girdi - 1. Resim

CWENE HİSSELERİ NEDEN YÜKSELDİ?

CW Enerji, yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi ile 7 milyon 332 bin 525 dolar Türk lirası karşılığı ile; 257.419.288,91 TL bedelli sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, sözleşme arazi tipi güneş enerjisi​ santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla yapılan söz konusu projenin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Cwene hisseleri neden yükseldi? CW Enerji hisseleri borsa takipçilerinin radarına girdi - 2. Resim

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA GİTMİŞTİ

Öte yandan söz konusu şirket geçtiğimiz haftalarda da bedelsiz sermaye artırımına da gitmişti.

Bu kapsamda CW Enerji (CWENE), şirket sermayesini 123,75 milyon TL’den 708,08% oranında bedelsiz olarak 1 milyar TL’ye yükseltmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CW Enerji’nin bedelsiz sermaye artırım başvurusunu ise 28 Kasım 2024 tarihi itibarıyla onaylamıştı.

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Kaynak: TGRT Haber
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