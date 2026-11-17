Yılın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olarak kabul edilen Cyber Monday, tüketicilere online alışverişte indirimli ürünlere ulaşma fırsatı sunuyor. ABD'de ortaya çıkan ve zamanla dünya genelinde yaygınlaşan bu alışveriş etkinliği, Black Friday'in hemen ardından gerçekleştiriliyor. Özellikle teknoloji kategorisindeki kampanyalar nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler, 2026 Cyber Monday tarihini ve indirim kapsamına girecek ürünleri araştırmaya başladı.

CYBER MONDAY NE ZAMAN 2026?

Cyber Monday, her yıl ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi günü düzenleniyor. 2026 yılında Cyber Monday, 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe denk geliyor.

27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek Black Friday'in ardından gelen Siber Pazartesi, özellikle internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilere yönelik kampanyalarla öne çıkıyor. E-ticaret platformları ve markaların online mağazalarında farklı ürün gruplarında indirimler sunulabiliyor.

CYBER MONDAY TELEFON VE KAMERALARDA İNDİRİM OLUYOR MU?

Cyber Monday döneminde teknoloji ürünleri, indirim kampanyalarının öne çıkan kategorileri arasında bulunuyor. Akıllı telefonlar, dijital fotoğraf makineleri, aynasız kameralar, lensler ve kamera aksesuarları da kampanyalara dahil olabilen ürünler arasında yer alıyor.

Özellikle teknoloji marketlerinin internet siteleri ve e-ticaret platformlarında akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerde fiyat avantajları sunulabiliyor. Fotoğraf ve video çekimiyle ilgilenen tüketiciler için kamera gövdeleri, lensler, tripodlar ve diğer ekipmanlarda da kampanyalar takip edilebiliyor.

Ancak Cyber Monday kapsamında her marka ve modelin indirime gireceğine ilişkin kesin bir uygulama bulunmuyor. İndirim oranları, ürün stokları ve kampanya koşulları satıcıya göre değişiklik gösterebiliyor.

CYBER MONDAY İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER YER ALIYOR?

Cyber Monday kampanyalarında özellikle online satış kanallarında teknoloji ve elektronik ürünler dikkat çekiyor. İndirim döneminde tüketicilerin takip edebileceği başlıca kategoriler şöyle: