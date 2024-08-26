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D-100 karayolu Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:30
D-100 karayolu Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

İBB tarafından Yenibosna metrobüs durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında D-100 karayolu yani halk arasındaki adıyla E-5 trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar tarafından E-5 kapalı mı, neden, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Teknik ömrünü tamamlayan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna metrobüs istasyonunun yaya üst geçidinde yenileme çalışmaları yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle D-100 karayolunun sırayla Ankara ve Edirne istikameti trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından E-5 neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları merak ediliyor.

D-100 karayolu Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak - 1. Resim

E-5 KAPALI MI 26 AĞUSTOS 2024?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre D-100 halk arasındaki adıyla E-5'in Yenibosna kısmının Ankara istikameti ve güney yan yolu 26 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde saat 22.00-06.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Edirne istikameti ise 28-29 Ağustos tarihlerinde saat 00.00-06.00 arasında trafiğe kapatılacak.

D-100 KARAYOLU NEDEN KAPALI?

Yenibosna metrobüs durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Çalışma sürecinde alternatif yol güzergahı olarak vatandaşlar Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Ekspress Yolu'nu kullanabilecek.

D-100 karayolu Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak - 2. Resim

D-100 KARAYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

D-100 karayolunun Ankara istikameti 26-27 Ağustos'ta sadece 22.00-06.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günün geri kalanında yol trafiğe açık olacak.

Edirne istikametinde de aynı şekilde sadece 28-29 Ağustos tarihlerinde belirtilen saatlerde yol trafiğe kapatılacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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