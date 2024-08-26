D-100 karayolu Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

26 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:30

Teknik ömrünü tamamlayan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna metrobüs istasyonunun yaya üst geçidinde yenileme çalışmaları yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle D-100 karayolunun sırayla Ankara ve Edirne istikameti trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından E-5 neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları merak ediliyor.

E-5 KAPALI MI 26 AĞUSTOS 2024?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre D-100 halk arasındaki adıyla E-5'in Yenibosna kısmının Ankara istikameti ve güney yan yolu 26 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde saat 22.00-06.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Edirne istikameti ise 28-29 Ağustos tarihlerinde saat 00.00-06.00 arasında trafiğe kapatılacak.

D-100 KARAYOLU NEDEN KAPALI?

Yenibosna metrobüs durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Çalışma sürecinde alternatif yol güzergahı olarak vatandaşlar Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Ekspress Yolu'nu kullanabilecek.

D-100 KARAYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

D-100 karayolunun Ankara istikameti 26-27 Ağustos'ta sadece 22.00-06.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günün geri kalanında yol trafiğe açık olacak.

Edirne istikametinde de aynı şekilde sadece 28-29 Ağustos tarihlerinde belirtilen saatlerde yol trafiğe kapatılacak.