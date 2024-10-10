Dacia Bigster, 1.81 metre genişliği, 10.1 inç multimedya ekranı ve özellikleri ile dikkat çekti! Sahipleri ile buluşacağı tarih bekleniyor

10 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:04

Dünya devi markalarından biri olan Dacia, yeni modelini duyuracak. Genişliği ve yüksekliği ile dikkat çeken araçlara bir yenisi daha eklenecek. Dacia Bigster, yarı hibrit sistemi 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile gündem olurken önden çekiş özelliği ile göz doldurdu.

Indigo Blue rengi ile sosyal medyada oldukça konuşulan Dacia​ Bigster aracının teknik özellikleri ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı otomobil ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer aldı.

Nissan Qashqai, Kia Sportage ve Hyundai Tucson gibi araçların bagaj hacmini geçen aracın satış tarihi ve özellikleri de araçlarla yakından ilgilenenler tarafından araştırılmaya başlandı. Gözler satış tarihine çevrildi.

DACİA BİGSTER 2025 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tekerleklerinin kutu gibi olması ve birçok kaplaması olan aracın sağlamlığı beğeni topladı. 10.1 inçlik multimedya ekranı olan araçta Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerinin bulunması bekleniyor.

Bigster, 4,57 metre uzunluğa sahip olurken en geniş modeller arasında olduğu biliniyor.

DACİA BİGSTER BAGAJ HACMİ

5 yolcu alabilen aracın bagajındaki genişlik de oldukça beğenildi. Bagaj hacmi 667 litre olurken diğer araçların hacminden yüksek olması rekabeti güçlendirdi. Arka koltuklarda bulunan orta koltuk katlanabiliyor ve rahatlık amaçlayan bir alana dönüşüyor.

1.2 litrelik üç silindirli turboşarjlı benzinli motor, 6 ileri manuel şanzıman özellikleri göz dolduran araç 140 hp güç ve 230Nm tork üretmekte.

10.1 inç ekran, 7 inç gösterge ekranı ve çift bölgeli klimaları ses getiren araçta geri görüş kamerası, arka park sensörleri, elektrikli camlar, modüler arka koltuk, elektrikli katlanır kapı aynaları bulunuyor.

DACİA BİGSTER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2024 yılının sonlarında resmen tanıtılması beklenen Dacia Bigster modelinin 2025 senesinde sahipleri ile buluşması bekleniyor. Büyüklüğü ile göz dolduran aracın kendisi gibi büyük hacmi olan araçlara rakip olması bekleniyor.

Otomobil piyasasında büyük bir etki oluşturması beklenen otomobil için gözler markaya çevrildi.