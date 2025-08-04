Daegu Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Hazırlık maçı oynanacak

4 Ağustos Pazartesi günü hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Daegu Barcelona maçına dakikalar kaldı. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde heyecan sürerken bugün 14.00'te iki takım mücadele edecek.

DAEGU BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak olan iki takımın maçı için taraftarı heyecan sardı. Daegu Stadyumu’nda oynanacak olan maçı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırırken karşılaşmanın yayıncısı olmadığı öğrenildi. Hazırlık maçının yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler maç skorunu takımların sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

BARCELONA DAEGU MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Futbol devi Barcelona’nın Asya'da gerçekleştirdiği hazırlıklar sürerken bugün Güney Kore ekibi ile karşılaşacak. Daegu şehrinde oynanacak olan hazırlık maçı için bekleyiş sürerken maç 14.00'te başlayacak. Binlerce futbolsever maçı canlı olarak takip etmek istiyordu fakat maçın yayıncısı bulunmuyor. Takımların YouTube kanalında karşılaşmaya dair önemli dakikaların paylaşılması bekleniyor.