Dağ Gibi belgeselinin nerede çekildiği gündeme geldi

20 Ekim 2024 18:12 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:32

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Dağ Gibi belgeselinin nerede çekildiği gündem oldu. Belgesel Beşparmak Dağı'nın yamacında yaşayan vatandaşları konu alıyor.

Televizyon ekranlarında yayınlanan en popüler belgesellerden biri olan "Dağ Gibi"nin nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TRT Belgesel tarafından hazırlanan belgeselin ayrıca ne zaman çekildiği de araştırılan konular arasında yer alıyor.

DAĞ GİBİ BELGESELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ Gibi belgeseli ülkemizin Aydın​ ve Muğla​ topraklarına yayılan Beşparmak Dağları'nın yamacında çekilmiştir.

Beşparmak Dağları'nın en yüksek yeri 1375 metre yükseklikte olan Tekerlekdağ'dır.

Neolotik dönemden Osmanlıya kadar izlerin bulunduğu dağ nesli tükenen Anadolu parsının yaşam alanlarındandır.

Beşparmak dağlarının güney batı yönünde Bafa gölü yer almaktadır.

Dağ üzerinde Latmos antik kenti bulunuyor.

DAĞ GİBİ BELGESELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dağ Gibi belgeselinin ne zaman çekildiği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Ancak TRT Belgesel'in resmi YouTube kanalında belgesel 5 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı.