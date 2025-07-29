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 | Erdem Avsar

Dalton Ahmet Aydın kimdir? Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Aydın’ın Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

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Dalton Ahmet Aydın kimdir? Türkiye’ye iade edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 01:04

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenden aranan 8, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun da Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan Türkiye'ye edildiğini duyurdu.

Bakan, açıklamasında bu Kabine döneminde 416 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını da ayrıca belirtti

Dalton Ahmet Aydın kimdir? Türkiye’ye iade edildi

DALTON AHMET AYDIN KİMDİR?

Ahmet Aydın, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün üt düzey bir üyesidir.

Aydın, çeşitli silahlı saldırı ve cinayet suçlarından ötürü uzun süredir kırmızı bültenle aranıyordu.

Dalton Ahmet Aydın kimdir? Türkiye’ye iade edildi

AHMET AYDIN NEDEN ARANIYORDU?

Ahmet Aydın, Avcılar ilçesindeki Sultan Kafe’nin kurşunlanması,

Bahçelievler'de Halil Güzel’in öldürülmesi ve

Bağcılar Devlet Hastanesi önünde 2023 yılında üç kişinin silahla yaralanması suçlarından aranıyordu.

Aydın, 24 Mayıs 2023 yılında Gürcistan’da yakalanmıştı.

ETİKETLER
#sucuk
#kırmızı bülten
#iade
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#Türkiye-İspanya
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#Aktüel
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