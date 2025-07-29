Dalton Ahmet Aydın kimdir? Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenden aranan 8, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun da Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan, açıklamasında bu Kabine döneminde 416 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını da ayrıca belirtti

DALTON AHMET AYDIN KİMDİR?

Ahmet Aydın, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün üt düzey bir üyesidir.

Aydın, çeşitli silahlı saldırı ve cinayet suçlarından ötürü uzun süredir kırmızı bültenle aranıyordu.

AHMET AYDIN NEDEN ARANIYORDU?

Ahmet Aydın, Avcılar ilçesindeki Sultan Kafe’nin kurşunlanması,

Bahçelievler'de Halil Güzel’in öldürülmesi ve

Bağcılar Devlet Hastanesi önünde 2023 yılında üç kişinin silahla yaralanması suçlarından aranıyordu.

Aydın, 24 Mayıs 2023 yılında Gürcistan’da yakalanmıştı.