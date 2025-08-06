Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayacak olan hisse oransal dağıtım gerçekleştirecek.

DAMLA KENT HALKA ARZ SON TALEP TOPLAMA TARİHİ

DMLKT hisse kodu ile talep toplayan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için süreç başladı. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayan hissenin son talep toplama tarihi 8 Ağustos olarak belirlendi. 14 Ağustos ise BİST ilk işlem tarihi olarak duyuruldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Damla Kent halka arzında pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapan hisse 7,59 TL'den satışa çıkarken talep toplama 8 Ağustos'a kadar sürecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI EV İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire

Büyüklük: 62 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 631.516

Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire

Büyüklük: 88 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 863.276

Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire

Büyüklük: 144 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916

Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire

Büyüklük: 194 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345

Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL