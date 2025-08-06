Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayacak olan hisse oransal dağıtım gerçekleştirecek.
DMLKT hisse kodu ile talep toplayan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için süreç başladı. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayan hissenin son talep toplama tarihi 8 Ağustos olarak belirlendi. 14 Ağustos ise BİST ilk işlem tarihi olarak duyuruldu.
Damla Kent halka arzında pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapan hisse 7,59 TL'den satışa çıkarken talep toplama 8 Ağustos'a kadar sürecek.
Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)
1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL
2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL
3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL
4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL