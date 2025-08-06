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 | Sumru Tarhan

Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. Talep toplama son tarihinin ardından BİST ilk işlem gerçekleşecek. 7,59 TL hisse fiyatı ve DMLKT borsa kodu ile talep topluyor.

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Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:52

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayacak olan hisse oransal dağıtım gerçekleştirecek.

DAMLA KENT HALKA ARZ SON TALEP TOPLAMA TARİHİ

DMLKT hisse kodu ile talep toplayan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için süreç başladı. 4 Ağustos'ta talep toplamaya başlayan hissenin son talep toplama tarihi 8 Ağustos olarak belirlendi. 14 Ağustos ise BİST ilk işlem tarihi olarak duyuruldu.

Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Damla Kent halka arzında pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapan hisse 7,59 TL'den satışa çıkarken talep toplama 8 Ağustos'a kadar sürecek.

Damla Kent halka arz son talep toplama tarihi! DMLKT borsada işlem görmeye başlayacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI EV İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL

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ETİKETLER
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#Damla Kent
#Gayrimenkul Sertifikası
#Aktüel
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