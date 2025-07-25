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 | TGRT Haber

Damla Kent Projesi nerede? Projenin inşasına 1 Ekim 2025’te başlanacak

Damla Kent Projesi, Gayrimenkul Sertifikası ile alım fırsatıyla birlikte yapımı en çok merak edilen projeler arasında girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, 5.325 konut ve 244 ticari üniteden oluşan dev bir yaşam alanı sunacak. İşte projenin detayları…

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Damla Kent Projesi nerede? Projenin inşasına 1 Ekim 2025’te başlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 22:30

Damla Kent Projesi, ve GYO’nun öncülüğünde İstanbul’da hayata geçiriliyor. Sertifikası modeli ile yatırımcılara sunulan proje, modern yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE?

Damla Kent Projesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, ilçesinde inşa ediliyor. Proje, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor ve İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir Millet Bahçesi ve yeni metro hatlarına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip. Yaklaşık 379 bin metrekarelik bir arsa üzerinde, toplam 1,2 milyon metrekarelik inşaat alanında geliştirilen proje, İstanbul’un gelişen bölgelerinden birinde yer alıyor.

Damla Kent Projesi nerede? Projenin inşasına 1 Ekim 2025’te başlanacak

Proje, yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olup, 33.000 metrekarelik geniş yeşil alanlar, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi sosyal donatılar sunuyor. Başakşehir’in merkezi konumu ve altyapı olanaklarına yakınlığı, Damla Kent’i hem yaşam hem de açısından cazip kılıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025’te başlanması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması planlanıyor.

DAMLA KENT PROJESİ EV FİYATLARI

Damla Kent Projesi’nde daire fiyatları, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle belirleniyor ve sertifika sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, 1+1 daire için 4.793.206 TL (631.516 sertifika), 2+1 daire için 6.552.265 TL (863.276 sertifika), 3+1 daire için 10.511.512 TL (1.384.916 sertifika) gerekiyor. Sertifikalar, halka arzda 7,59 TL birim fiyatla sunulacak.

Damla Kent Projesi nerede? Projenin inşasına 1 Ekim 2025’te başlanacak

Yatırımcılar, birden fazla kişi bir araya gelerek sertifikalarını birleştirip paylı mülkiyet ile daire sahibi olabilecekler. Hisseler bu durumda tapuda ayrı ayrı işlenecek. Projenin beklenen satış geliri yaklaşık 64,8 milyar TL olarak belirlendi.

Damla Kent Projesi nerede? Projenin inşasına 1 Ekim 2025’te başlanacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE DAMLA KENT PROJESİ'NDEN EV NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası, Damla Kent Projesi’nde konut sahibi olmak isteyenler için SPK denetiminde geliştirilen bir finansman modelidir. Yatırımcılar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi aracı kurumlar veya Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank aracılığıyla 4-8 Ağustos 2025’teki halka arza katılarak sertifika alabilir. Bir daire için gereken sertifika sayısı İzahname Seti’nde ve projenin resmi web sitesinde paylaşılacak. Yeterli sertifikaya ulaşanlar, “Asli Edim” ile 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 arasında daire sahibi olabilecek.

ETİKETLER
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#İstanbul Emlak
#Damla Kent Projesi
#Gayrimenkul Sertifikası
#Aktüel
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