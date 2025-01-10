Dar gelirliye konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Şartları belli oldu

10 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:55

Dar gelirliye konut kredisi başvurusu detayları belli olmaya başladı. Türkiye'de konut ihtiyacının her yıl artmasıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli ve ilk evini alacak kişilere yönelik yeni bir konut kampanyası açıkladı. Kampanya kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile konut kredisi imkanı sunulacağı iddia ediliyor. Hane halkı geliri 45 bin TL'yi aşmayanlar, çekirdek aile fertlerinin üzerine konut olmayanlar başvurabilecek.

240 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar? Yüzde 10 peşinat ödenecek

240 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar? Yüzde 10 peşinat ödenecek

Türkiye'de konut talebinin artması, konut ve kira fiyatlarını yükseltiyor. Dar gelirliye özel konut kredisi imkanı sunulması planlanıyor.

DAR GELİRLİYE KONUT BAŞVURUSU

Dar gelirli vatandaşlar için planlanan konut kredisi başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Bu yeni düzenlemeyle, başvuru yapmak isteyenler, sisteme giriş yaparak ilgili başvuru formunu dolduracak ve gerekli belgeleri yükleyecek.

Başvuru takviminin yakında duyurulması bekleniyor, ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları da aynı zamanda açıklanacak.

Başvuru yapacak kişilerin, hane halkı gelirinin 45 bin TL'yi geçmemesi ve daha önce ev sahibi olmamış olmaları gibi belirli şartlara uyması gerekiyor. Aynı zamanda, 18 yaşını doldurmuş ve bu şartları sağlayan herkes başvuruda bulunabilir. Bu kampanya ile özellikle ilk defa ev sahibi olacak genç çiftlere ve dar gelirli ailelere öncelik verilecek.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için belirlenen temel şartlar şunlar: Yüzde 10 peşinat ödeme zorunluluğu, 240 aya kadar vade imkanı ve hane gelirinin büyükşehirlerde 40-45 bin TL'yi geçmemesi gerekliliği. Bu şartlar, konut edinmeyi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, çekirdek aile fertlerinin üzerine konut kaydı olmaması ve eşinin de ev sahibi olmaması gerekiyor.

Kampanyanın şartları arasında, sosyal konut projelerinde 2+1 ve 3+1 gibi aile odaklı konutların inşasının planlanması da yer alıyor. Bu tür konutlar, aile kurmayı teşvik etmek ve genç çiftlere maddi destek sunmak amacıyla tasarlanıyor.

DAR GELİRLİYE KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dar gelirli vatandaşların konut kredisi başvurularının e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Geçmiş başvurularda olduğu gibi başvuru sürecinde, hane gelirini, aile bireylerinin konut durumu gibi bilgileri doğru bir şekilde girmeleri istenecek. Gerekli belgeler, elektronik ortamda sisteme yüklenerek başvuru tamamlanacak.

Başvuru yaptıktan sonra, başvurunun değerlendirilmesi sürecinde, başvuruların uygunluğu kontrol edilecek. Uygun bulunan başvurular, konut tahsisi için değerlendirmeye alınacak. Başvuru yapanlar, başvuru durumlarını takip edebilmek için e-Devlet üzerinden ilerlemeleri kontrol edebilirler. Detaylı bilgi ve başvuru sürecinin tamamlanma süresi, kısa sürede resmi makamlar tarafından açıklanacak.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Hane halkı gelirinin 45 bin TL'yi geçmemesi, çekirdek aile fertlerinin üzerine konut olmaması, yüzde 10 peşinat ödemesi ve 240 aya kadar vade imkanı şartları aranıyor.

KONUT KREDİSİ KAMPANYASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak.

İLK EVİNİ ALANLARA NE GİBİ AVANTAJLAR SUNULUYOR?

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlar, sosyal konut projelerinde öncelikli olarak değerlendirilecek ve bu kampanyadan özellikle faydalanma imkanı bulacaklar.