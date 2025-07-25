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 | Sumru Tarhan

Darphane Fenerbahçe hatıra parası ne kadar 2025? FB Euroleague şampiyonluk parası bugün satışta

Darphane, Fenerbahçe Hatıra Parası satışını duyurdu. Fenerbahçe Beko 2025 Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluk Hatıra Parası 25 Temmuz Cuma günü satışa çıkıyor. Fenerbahçe hatıra parası satın almak isteyenler ne kadar olduğunu araştırırken satışa çıkacağı saat de duyuruldu.

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Darphane Fenerbahçe hatıra parası ne kadar 2025? FB Euroleague şampiyonluk parası bugün satışta
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:44

hatıra parası bugün satışa çıkacak. şampiyonluğuna özel satışa çıkacak olan Fenerbahçe hatıra parasının fiyatı ve nereden alınacağı netleşti.

DARPHANE FENERBAHÇE HATIRA PARASI NE KADAR 2025?

Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gururlaandıran başarı sonrası Darphane, Fenerbahçe hatıra parası üretiyor. Bugün 11.00 itibarıyla satışa çıkacak olan hatıra parasını alacak olan binlerce taraftar heyecanla satış duyurusunu bekliyor.

Darphane Fenerbahçe hatıra parası ne kadar 2025? FB Euroleague şampiyonluk parası bugün satışta

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, X hesabı üzerinden "Fenerbahçe Beko 2025 Turkish Airlines Euroleague Hatıra Parası, 25.07.2025 Cuma Günü Saat 11:00'da satışa sunulacaktır. Hatıra Para satışa sunulduğunda aşağıdaki bağlantı üzerinden temin edebilirsiniz." ifadeleri ile heyecanlandıran haberi duyurdu.

Fenerbahçe Beko 2025 Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluk Hatıra Parası, 2,250.00 TL'den satışa sunulacak.

Darphane Fenerbahçe hatıra parası ne kadar 2025? FB Euroleague şampiyonluk parası bugün satışta

DARPHANE FENERBAHÇE HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe Beko 2025 Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluk Hatıra Parası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü resmi mağaza sitesinden satışa sunulacak. 25 Temmuz Cuma günü 11.00 itibarıyla sitede satışa uygun olacak olan hatıra parası 2,250.00 TL'den satılacak.

https://x.com/DarphaneGM/status/1948328696734945704

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#Futbol
#spor
#darphane
#şampiyonluk
#euroleague
#Fenerbahçe
#Hatıra Para
#Aktüel
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