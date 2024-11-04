Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacak

04 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:27

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yapılacak olan sürekli işçi alımıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 21 meslek için 142 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İstihdam edilecek işçi başvuruları online olarak alınacak.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan işçi alımı başvuruları, İŞKUR internet sitesi üzerinden 4 Kasım Pazartesi - 8 Kasım Cuma tarihleri arasında yapılacak.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İŞÇİ ALIMI HANGİ BİRİMLERE YAPILACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada; “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Noter kura çekimi 4 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir.