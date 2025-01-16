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David Lynch kimdir, neden öldü? Hollywood'un efsane yönetmeni hayatını kaybetti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:44
David Lynch kimdir, neden öldü? Hollywood&#039;un efsane yönetmeni hayatını kaybetti

Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler gibi Hollywood’un başyapıtlarına imza atan ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti. David Lynch’e kısa süre önce amfizem teşhisi konmuştu.

Sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran büyük yönetmen David Lynch hayatını kaybetti.

David Lynch kimdir, neden öldü? Hollywood'un efsane yönetmeni hayatını kaybetti - 1. Resim

DAVİD LYNCH NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtğimiz Ağustos ayında Lynch, hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Ünlü yönetmen hastalığı nedeniyle evden çıkamaz hale gelmişti ve durumunun kötüleşmesinden korkuyordu.

David Lynch kimdir, neden öldü? Hollywood'un efsane yönetmeni hayatını kaybetti - 2. Resim

DAVİD LYNCH KİMDİR?

David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Montana’da doğdu.

1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu.

1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı.

2007’de The Guardian tarafından modern Amerikan film yapımının Rönesans adamı olarak adlandırıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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Ayşe16 Ocak 2025 22:46

Umarım Lynch'in tüm izleyicileri bu haberi üzgün bir şekilde karşılar. Sağlık sorunlarıyla başa çıkmak çok zor olmalı ve bu haber biraz üzücü.

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